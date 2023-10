Antonio Solimando, ex-journaliste d'RTL, devient le directeur du service communication d'Écolo

Antonio Solimando, qui était jusqu'il y a peu journaliste politique au sein de la chaîne de télévision privée RTL et de la radio Bel-RTL, devient le directeur du service communication d'Écolo, a annoncé lundi le parti écologiste francophone.

"Je suis ravi de la confiance que les co-présidents Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet m'accordent pour diriger le service de communication du parti. Avec une équipe pleine de talents, nous allons aider les verts dans un double combat: tout faire pour garder notre planète habitable, et lutter contre les extrémismes et la démagogie, qui rongent nos démocraties. Ces enjeux dépassent la politique. Je les ai portés comme journaliste, j'ai trouvé, chez Ecolo, une équipe très professionnelle et déterminée pour m'aider à les poursuivre", a-t-il annoncé dans un communiqué publié par le parti.

"Passionné de politique" et "adepte des bons mots", Antonio Solimando était devenu titulaire de l'interview matinale sur Bel-RTL la saison passée, rappelle Écolo. Diplômé de sciences politiques et de journalisme à l'UCL, il a commencé à travailler chez RTL en 2004.

"L'arrivée d'Antonio Solimando est un renfort à l'équipe actuelle qui sera réorganisée en vue de la campagne (pour les élections de 2024). Nous sommes impatients de travailler avec lui. Au cours de nos discussions, nous avons pu très vite échanger sur des valeurs communes. Nous nous retrouvons dans la nécessité d'un monde plus vert et plus juste.", expliquent les co-présidents d'Ecolo dans le même communiqué.