Antonio Salieri, de la lumière de Vienne à l’ombre de Wolfgang Amadeus Mozart

En Italie, on se prépare à inaugurer le nouvel opéra de Milan. Plus tard, il prendra le nom de Teatro alla Scala. On a commandé un opéra seria à Gluck. Mais il commence à se sentir un peu vieux, et fatigué. Il recommande donc Salieri. Il lui apparaît comme un compositeur de la nouvelle génération qui pourrait reprendre le flambeau. Salieri compose l’Europa riconosciuta, sur un texte de Mattia Verazi.

Le soir de l’inauguration, le public est subjugué par la beauté de l’architecture. Et que de musiciens : il y a là un orchestre de 70 instrumentistes, un claveciniste, 40 choristes, une cinquantaine de danseurs et une centaine de figurants. L’événement est de taille. La musique est très applaudie mais on reproche à Salieri de ne pas assez s’éloigner des sentiers battus. Il séjourne encore à Venise, avant de revenir à Vienne. Salieri continue à recevoir des commandes en provenance d’Italie. Il compose une série de petits opéras-comiques un peu inoffensifs.

A Vienne, on manque de compositeurs d’opéra. On donne de plus en plus d’œuvres françaises. L’empereur demande à Salieri de composer un opéra allemand. Il est bien embarrassé. Écrire un opéra dans une langue étrangère, voilà qui n’est pas facile. L’empereur voudrait un modèle de singspiel. Ce sera Le ramoneur sur un livret assez peu intéressant.

À cette époque Mozart arrive dans la ville. Il était au service du prince Colloredo, l’archevêque de Salzbourg, mais leur différend a atteint son paroxysme et Mozart a eu l’aplomb de donner sa démission. A la fin de l’année 1781, Mozart et Salieri sont pour la première fois en situation de concurrence. On cherche un maître de musique pour la princesse Élisabeth de Wurtemberg. Un poste qui intéresse le jeune Mozart. Mais il n’a pas de fonction officielle à Vienne et vit exclusivement de ses leçons. L’empereur l’admire beaucoup. Il connaît aussi sa réputation de compositeur et de pianiste mais Salieri est déjà à son service et il a 15 ans d’ancienneté dans la vie musicale de la ville. Mozart écrit à son père que l’empereur lui a gâté l’affaire car pour lui "il n’y a que Salieri". Et pourtant c’est Mozart que l’archiduc Maximilien avait proposé à la princesse. Et elle avait répondu que si cela avait dépendu d’elle, elle n’aurait jamais pris d’autre maître que lui.

