Antonio Rüdiger, colosse de Chelsea, premier gros coup du Real Madrid ?

Il est grand, fort, parfois brutal : Antonio Rüdiger, défenseur central de Chelsea, fait partie des meilleurs stoppeurs de la planète. Laissé de côté par Franck Lampard avant d’être relancé par Thomas Tuchel, l’Allemand de 29 ans a conquis le cœur des supporters des Blues en s’imposant comme le leader défensif d’une équipe qui a soulevé la Coupe aux grandes oreilles la saison dernière. Mais toute belle histoire a une fin. Ce dimanche, Tuchel a annoncé que le colosse ne renouvellerait pas son contrat au terme de cette saison. Et d’après le journaliste de Sky Fabrizio Romano, toujours très bien informé, Rüdiger se dirigerait tout droit vers le Real Madrid.

"La situation est qu’Antonio Rüdiger veut quitter le club. Il m’en a informé lors d’un entretien privé", a déclaré le technicien allemand en sortie de victoire contre West Ham, "C’est un joueur clé, il va beaucoup nous manquer. Il donne du courage à ses coéquipiers, et c’est le genre de joueur qui fait peur aux adversaires. Il joue 50-55 matches par saison à un niveau remarquable. A mon avis, c’est un des meilleurs défenseurs depuis un an et demi et j’ai beaucoup de respect pour lui".

Maintenant que l’on sait que le roc défensif de 29 ans ne poursuivra pas sa carrière à Chelsea, reste à savoir dans quel club évoluera Rüdiger la saison prochaine. Selon Fabrizio Romano, ce club devrait être le Real Madrid. Si rien n’est encore signé entre le joueur et la direction madrilène, un accord verbal aurait été trouvé. Le quotidien espagnol Marca confirme la nouvelle et parle d'un contrat de quatre ans.

Un an après avoir récupéré David Alaba gratuitement, le Real Madrid s’apprête à frapper un nouveau gros coup sur le marché des joueurs en fin de contrat. Avant d’attirer un certain Kylian Mbappé ?