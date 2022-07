Antonio Nusa et Noa Lang régalent lors de la victoire du FC Bruges face à Utrecht

A une semaine de la Supercoupe de Belgique face à Gand, le Club de Bruges a terminé sa préparation par une victoire 4-2 face au FC Utrecht. Au coup d’envoi de la rencontre, l’entraîneur Carl Hoefkens alignait notamment Charles De Ketelaere et Noa Lang, deux joueurs annoncés en partance.

En attendant son transfert, l’ailier néerlandais prépare sa prochaine saison à Bruges où il est sous contrat jusqu’en juin 2025. Appliqué et avec l’envie d’en mettre plein la vue aux clubs intéressés, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam s’est mis en évidence en ouvrant le score de manière magistrale. Bien servi par Antonio Nusa qui lui adresse une madjer, Lang a ensuite fait danser la défense hollandaise. Petit geste technique suivi d’une frappe du pied gauche, l’enfant terrible du Jan Breydel a inscrit le premier goal des blauw&zwart face à Utrecht. Un but à l’image du potentiel du garçon capable de débloquer à lui seul une rencontre mais au fort caractère et coupable de frasques en dehors des terrains. En deux saisons au FC Bruges, Noa Lang a disputé 85 matchs au cours desquels il a inscrit 26 buts et délivré 22 passes décisives.