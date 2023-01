Autre problème, les tensions entre pays riches et en développement augmentent. Il faut œuvrer pour mettre un terme à la "colère" des seconds sur la pandémie, le climat ou les questions financières, a dit M. Guterres. Le secrétaire général de l’Onu a dénoncé également certains engagements "douteux" d’entreprises pour la neutralité carbone. De même, le secteur privé doit collaborer pour maintenir les exportations de céréales et d’engrais depuis l’Ukraine et la Russie, a-t-il également ajouté. Et garantir des prix bas, a-t-il encore affirmé.