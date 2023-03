Antonio Conte perd ses nerfs et fracasse ses joueurs et l’histoire de Tottenham en conférence de presse (vidéo)

Pas content. C’est le moins que l’on puisse dire, Antonio Conte était aussi remonté en conférence de presse que son équipe sur le terrain. Contraints au partage par Southampton alors qu’ils menaient 1-3, les Spurs s’enlisent dans la crise. Et il est fort probable qu’ils doivent également se chercher un nouvel entraîneur à la suite du petit pétage de plombs d’Antonio Conte en conférence de presse après la rencontre. Les joueurs, le club, tout le monde en a pris pour son grade... le coach avait visiblement oublié le filtre de ses discours à la maison.

Très irrité, le technicien italien ne voulait plus défendre ses joueurs : "Des excuses, des excuses… Toujours leur trouver des excuses. Nous sommes des professionnels. Le club nous donne beaucoup d’argent. Ce n’est pas pour qu’on se trouve des excuses !"

Et il n’y va pas avec le dos de la cuillère : "Le problème c’est que nous avons montré que nous ne sommes pas une équipe. Nous avons onze joueurs qui montent sur le terrain. Je vois onze joueurs égoïstes, des joueurs qui ne veulent pas aider les autres. Qui ne donne pas leur cœur sur le terrain."

Petit à petit, Conte remet également l’ambition du club en question. D’abord (presque) subtilement : "Jusqu’à maintenant, j’ai essayé de cacher tout ça. Mais pour quoi pouvons-nous nous battre en ce moment, avec cette attitude, cet engagement ? Pourquoi ? La 7e ? La 8e place ?"

Et puis il enfile ses très gros sabots, oubliant de peser ses mots : "Ils ont l’habitude de ça ici, de ne pas jouer pour quelque chose d’important. Ils ne veulent pas jouer sous pression, ils ne veulent pas de stress. C’est plus facile comme ça. C’est ça l’histoire de Tottenham. Ça fait 20 ans que les propriétaires du club sont là et ils n’ont jamais rien gagné, pourquoi ? (...) La responsabilité est seulement celle du club, ou de celles des entraîneurs qui restent ici."

Dur dur d’imaginer que l’aventure entre les différentes parties continue après cela. Les observateurs du football anglais étaient d’accord là-dessus en analyse d’après-match.

Si les Spurs sont toujours 4e avec 49 points et derniers qualifiés virtuels pour la Ligue des champions, ils ratent une occasion de dépasser Manchester United, 3e, qui en compte 50 et qui joue les quarts de finale de la Coupe d’Angleterre ce week-end.

Les Red Devils ont aussi deux matches de moins, tout comme Newcastle, 5e et à seulement deux longueurs des Londoniens.