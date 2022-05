Antonio Conte, l’entraîneur à poigne dont rêve le PSG

Le tacticien italien est-il frustré du manque d’ambition de son club ? "Honnêtement, je veux me battre pour bien plus, vous comprenez ? Je le mérite, de me battre pour gagner des trophées, de me battre pour quelque chose d’important, pas seulement pour finir sixième, septième ou huitième, ou, si on fait une saison fantastique, pour la quatrième place". Les Spurs ont-ils les moyens d’aller concurrencer dès la saison prochaine Manchester City ou Liverpool, qui semblent évoluer dans une autre sphère ? Rien n’est moins sûr.

Autre débat, la compatibilité d’un entraîneur aussi exigeant que Conte avec un effectif peu connu pour se faire violence, comme celui du PSG. Thomas Tuchel, entraîneur réputé intransigeant, n’a jamais semblé tirer ce qu’il souhaitait du PSG. Imagine-t-on Lionel Messi ou Neymar encaisser les doubles séances d’entraînement quotidiennes, le pressing agressif et la débauche d'énergie demandée par l'Italien ? Conte, lui, semble se croire à la hauteur et l’avenir dira si Paris peut être une destination à sa mesure.