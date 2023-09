Antoni Tàpies matières à réflexions. Rétrospective à Bozar

Les œuvres sont constituées de répétitions de signes, de formes et de fragments qui dessinent une image paysage dans laquelle voyager et y découvrir des ébauches plus figuratives. Un jeu de piste. Dans les années 60, des représentations de parties du corps humain sont plus explicites : un pied, une forme d’aisselle, un sexe, un bourrelet et dans les années 70, l'artiste titre certaines œuvres en référence directe aux événements politiques sous la dictature. A la memoria di Salvador Puig Antich (1974) est un tableau glaçant qui mêle des traces de mouvement, l’évocation d’un siège et le collage d’une charte de couleur (pour rendre vie au fond gris ?). Salvador Puig Antich, anarchiste catalan membre du Mouvement ibérique de libération, sera le dernier condamné à mort exécuté par strangulation, à l’aide d’un garrot. Un an avant la mort de Franco.