Antoni Tàpies, "La pratique de l’art" : une rétrospective inédite en Belgique à découvrir à Bozar

Un corps à corps avec la matière s’engage sur le champ de bataille de la création. La paille, la corde, le tissu de coton et le drap de laine font corps avec la peinture. Les matériaux modestes véhiculent des connotations riches. Le corps fragmenté est évoqué. Il est démantelé ou violenté. L’empreinte figure sur le papier ou sur le panneau. La lecture de l’œuvre est politique. Les images informelles révèlent les stigmates de la guerre civile espagnole et de la dictature franquiste. La palette du peintre est terreuse. Entre le noir et le blanc, les ocres et les bruns jaunâtres tamisent les poussières de l’Histoire. Les lignes rouges signalent la résistance catalane.