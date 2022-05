Anton Spronk, demi-finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022

Né en 1994 aux Pays-Bas, Anton Spronk a commencé l’apprentissage du violoncelle à l’âge de 4 ans, avec son père Frank Spronk, et il a continué ses études à Amsterdam à partir de 12 ans.

Il est diplômé de l’Université des Arts de Zurich, et il poursuit ses études à l’Université des Arts de Berlin.

A 19 ans, il est proclamé premier prix à la Biennale de violoncelle d’Amsterdam. Il a reçu depuis, bon nombre d’autres prix qui sont détaillés sur son site internet.

Anton Spronk a déjà joué dans de nombreuses grandes salles internationales, en Europe, aux Etats-Unis, et en Asie, comme le Concertgebouw d’Amsterdam, le Carnegie Hall à New York, la Tonhalle Zürich, le Seoul Arts Center, et la Berliner Philharmonie. Il est reconnu comme chambriste tout comme soliste, et il a joué avec des grands orchestres comme le Munich Chamber Orchestra, The Hague Philharmonic, le South Netherlands Philharmonic, et l’Orchestre National Symphonique de la RAI.

Durant la Biennale de violoncelle d’Amsterdam en 2016, Anton Spronk a créé le concert pour violoncelle que lui avait dédié le compositeur néerlandais Guus Janssen.

Il est également le directeur artistique du festival Eggenfelden klassisch, qu’il a créé en 2016 avec la violoniste Larissa Cidlinsky.

IL joue sur un instrument datant de 1865, signé par J.B. Vuillaume, un violoncelle qui lui est prêté par la Dutch Musical Instruments Foundation.