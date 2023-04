Anton Fermhede, le Suédois qui envahit les ondes californiennes avec son album "Big North"

Avec des sonorités qui ne sont pas sans rappeler Paul Simon, et pour paraphraser un célèbre film de Philippe de Broca : Anton Fermhede, les tribulations d’un Suédois en Californie. Son nouvel album "Big North" vient d’arriver.

La musique californienne, le fameux son west coast, qui se définit assez difficilement tant les influences sont nombreuses. Un savant un mélange de mélodies pop, de soul et de jazz. Il puise ses racines dans la pop classique des années 60, comme les Beatles et les Beach Boys, et dans le country-rock à la manière des Eagles. Le son west coast en a inspiré plus d’un, et pas qu’aux Etats-Unis. C’est le cas du suédois Anton Fermhede.

La musique d’Anton Fermhede est à la fois celle de la côte ouest américaine et celle de la côte ouest suédoise, façonnée par une enfance passée au milieu des vagues, des couchers de soleil, mais aussi des tempêtes d’automne. Anton Fermhede a été découvert en train de jouer de la musique dans une cage d’escalier à Göteborg. Il publie un premier album en 2016 et deux mini-albums en 2019.