Antompindi Cocagne, appelez-la Chef Anto

A cette période, elle vit encore au Gabon avec sa famille. C’est à 15 ans à peine qu’elle concocte ses premiers mets : de simples madeleines qu’elle vend d’abord dans son école, puis dans le quartier. Ses talents culinaires séduisent et très vite, elle est sollicitée dans des cérémonies de mariage et d’anniversaire. Elle parvient à se constituer un capital et déjà, elle note dans son petit carnet rouge ses entrées et sorties financières !

Cette passion lui vient de sa grand-mère, qui a vécu jusqu’à 101 ans (!), qui lui a transmis le virus de la cuisine. Dans ses souvenirs, la cuisine est un lieu où elle ne s’ennuie jamais, où les potins sont rois, l’ambiance est au beau fixe et la transmission règne en maître. Elle en fera d’ailleurs son fer de lance.