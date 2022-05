Antoing : le château des Princes de Ligne exceptionnellement ouvert pour les floralies

Ce 15 mai, les abords du château d’Antoing de même que la place Bara seront soustraits à la circulation pour le retour des Printanières, les floralies de la ville.

Exposants de plantes d’ornement et artisans locaux raviront les passants, badauds et amateurs de plantes et jolies décorations.

Pour l’occasion, l’ancien hôtel de ville sera le décor d’une exposition florale de toute beauté.

Comme chaque année, le parc des châteaux des Princes de Ligne sera exceptionnellement ouvert au public par le porche donnant sur la place Bara. Les grilles du château seront ouvertes de 10 h à 18 h, l’occasion de découvrir ce magnifique écrin de verdure dans lequel est lovée une splendide demeure.

Outre la balade dans les jardins, la tour sera également accessible pour les plus courageux qui ne craignent pas la montée de 280 marches (une petite soixantaine de plus qu’au Lion de Waterloo !). Le prix d’accès à la tour sera d’un euro. L’effort en vaut la peine pour admirer la vue panoramique de 365° sur la campagne du Pays Blanc.

La propriété privée est uniquement accessible durant les visites guides et lors des 11èmes Printanières, les floralies d’Antoing.

A 6 km de Tournai, le château du 12ème siècle a été entièrement reconstruit au 19ème. Il est depuis plusieurs générations une des résidences de la famille des Princes de Ligne. La prestigieuse bâtisse est depuis 1949 classée au Patrimoine de Wallonie.

En 2016, le château a notamment servi de décor à la série " Les Petits Meurtres d’Agatha Christie ".