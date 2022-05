"Antoinette dans les Cévennes" : l'escapade en solitaire de Laure Calamy

Laure Calamy, pour beaucoup de gens, c'est Dix Pour Cent, ce personnage un peu naïf. Ici, un peu aussi au début, mais c'est surtout un personnage malmené qui va beaucoup apprendre.

C.V. : Oui, elle part en pensant retrouver son amant, qui est un homme marié et la plante au dernier moment. Ne le trouvant pas, elle va devoir marcher seule. Elle affronte la solitude. Elle ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Elle va apprendre sur elle-même à travers ce voyage.

Oui, et elle s'affirme aussi.

C.V. : Tout à fait, elle s'affirme, elle se redresse. À un moment du film, elle assume qui elle est. Au début, elle a un côté un peu godiche, et puis petit à petit, elle se redresse, elle n'a plus honte, elle est même fière de qui elle est et plus rien ne lui résiste. Souvent quand on est une femme seule, et encore plus si on est une femme seule qui a une liaison avec un homme marié, on subit des jugements. Elle est très libre et le devient de plus en plus, sans rien imposer. Elle n'embête personne, elle fait son chemin, et elle se libère de plus en plus au fur et à mesure du film.

