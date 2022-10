Antoine Wielemans, l'ancien membre des Girls in Hawaii fait son grand retour en solo

Le besoin de m’exprimer dans ma langue maternelle était de plus en plus fort. L’anglais était soudain devenu un outil trop flou. Il ne m’attirait plus. Et puis je voulais raconter plus précisément. Souvent, je tentais des petites approches furtives. J’étais à la fois effrayé et excité. J’en avais envie mais j’étais pas sûr d’y croire vraiment. Et puis comme toujours, ça s’est décoincé d’un coup, en quelques minutes. Au piano, un après-midi de canicule, au mois de juillet. Les bruits de la ville envahissaient l’appartement et la chaleur était suffocante. J’avais probablement besoin de grand air, c’est venu comme ça.