Antoine Wauters, Prix Goncourt de la nouvelle, est l’invité du Mug

Un groupe de jeunes qui se défendent devant un juge, un groupe de vieux qui s’échappent de leur maison de retraite, des mères culpabilisées d’avoir fait des enfants, des ouvriers qui décident de vivre dans un arbre. Ils sont tous dans Le Musée des contradictions d’Antoine Wauters, recueil de nouvelles politico-poétique qui manifeste contre les absurdités du monde d’aujourd’hui.

Avec ce dernier livre, Antoine Wauters ajoute donc une récompense de plus à son palmarès, après Nos mères Prix Première en 2014 et Mahmoud ou la montée des eaux Prix Marguerite Duras en 2021. Cette fois, c’est donc le très prestigieux (et inattendu) Goncourt de la nouvelle qui lui est remis.