Antoine Wauters, Le musée des contradictions.

La Foire du Livre qui n’a pas lieu cette année organise en collaboration avec la RTBF une semaine du livre qui multiplie les rencontres et les ateliers à la Galerie Bortier à Bruxelles. Antoine Wauters présentait dimanche son nouveau livre, Le Musée des contradictions, paru aux éditions du sous-sol (Seuil). Il rassemble douze discours portés par une personne ou une communauté, notamment les fils de fermiers soumis aux décisions européennes ou les institutrices et les infirmières réagissant au mépris des politiques. Les voix s’élèvent et s’adressent à une autorité comme un juge, un président ou même le Seigneur pour avoir accès au paradis. Les personnes qui s’expriment dans ce recueil de " nouvelles " vivent dans des contradictions induites par l’économie de marché ou par la dépendance au pouvoir politique. Elles disent non aux technologies, mais elles conservent leur abonnement téléphonique ou elles refusent l’autorité, mais elles bénéficient des allocations de chômage. L’humain en perte de sens n’échappe pas aux contradictions. Une résistance s’organise parfois. Un espoir subsiste alors telle une lumière aperçue par un peuple qui reste debout et garde ne fût-ce qu’une once de liberté d’action.