En une dizaine d'années, Antoine Wauters s'est fait une jolie place sur la scène littéraire francophone et a déjà remporté de nombreux prix. Parmi les plus connus, les Prix Première et Prix Révélation de la SGDL pour Nos mères en 2014. Finaliste de 15 prix littéraires, Mahmoud ou la montée des eaux a été couronné par les prix Marguerite Duras et Livre Inter et Le Musée des contradictions par le Goncourt de la Nouvelle en 2022.

Pourtant, rien ne disposait le jeune Antoine à se lancer dans l'écriture. Père banquier, mère prof de langues dans le secondaire, l'adolescent se rêvait plutôt athlète. Faut dire qu'à Fraiture, un petit village près de Sprimont en province de Liège, l'offre culturelle est limitée. Alors Antoine et son frère font de l'athlétisme au Club de Barvaux-sur-Ourthe :

Le plaisir du sport pour moi n'était pas évident. Il est devenu évident quand, en même temps que je courais, j'ai commencé à inventer une sorte de bande son. Je crois que j'aurais voulu être commentateur sportif . Je me mettais dans la peau de Carl Lewis, de Ben Johnson, de Linford Christie et c'était en fait des Olympiades permanentes. Je me suis rendu compte que je ne courais pas seulement pour moi, qu'il y avait autre chose qui se créait. C'était des personnages, c'était de la fiction et c'était un rapport constant au langage (...) J'ai toujours cette espèce de bande son qui me permet de supporter l'insupportable et ce quotidien qui continue de me poser problème aujourd'hui.

Mais à quatorze ans, une blessure au talon le contraint d'arrêter. Devant son désœuvrement, sa mère l'emmène de force à la bibliothèque et il y découvre La patrie empaillée de Jacques Izoard. A travers ce recueil de poésie, il réalise qu'il y a dans la littérature une vitesse, un élan et une immense liberté qu'il avait l'impression d'avoir perdu en stoppant l'athlétisme.