Antoine s’est fait la malle au Portugal

Le panneau en bois à l’entrée de la plage d’Ericeira annonce la couleur. On est ici pour profiter mais aussi pour respecter et préserver l’environnement. Ericeira fait partie de la World Surfing Reserve. Il y en a qu’une douzaine dans le monde et c’est la seule en Europe, choisie pour la qualité et la variété de ses spots. Ici, 50 km au nord de Lisbonne, le spot de Sao Joào est sans doute la plus accessible aux débutants comme moi… Il ne m’en faut pas plus pour me jeter à l’eau. Marcio, instructeur très patient, réussira à me faire prendre une vague. J’ai même eu l’impression de tenir une seconde debout sur la planche.