Antoine Mortier, œuvres sur papier, Galerie Laurentin

Antoine Mortier (1908-1999) est un peintre belge de l’abstraction lyrique, d’une indéfectible indépendance d’esprit. Il ne participe à aucun mouvement. Il s’associe pendant la seule année 1946 à la Jeune Peinture belge. L’après-guerre assoit l’abstraction, mais il s’engage en solitaire sur la scène artistique. Il fait ses gammes. Il travaille sa voix comme il le fit jeune chanteur dans le chœur de la Monnaie. Il creuse son sillon ; il ouvre une voie personnelle reconnaissable à son geste unique et aux couleurs du noir. Le trait délié du pinceau dans les dessins préfigure le coup vigoureux de la brosse du peintre. La fidélité à la figure crée un ensemble de torses réalisés entre 1944 et 1949 et esquissés d’une manière libre et spontanée qui flirte avec le geste des artistes de Cobra qu’il ne rejoindra pas. Autodidacte, il fait son miel de l’histoire de l’art qu’il découvre dans les livres et aux Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles. Les primitifs flamands le nourrissent et le modèle vivant anime le regard d’un créateur farouchement singulier.

Exposition à la Galerie Laurentin, 43, rue Ernest Allard, 1000 Bruxelles, jusqu’au 4 février 2023.

Françoise Mortier, la fille de l’artiste, au micro de Pascal Goffaux.