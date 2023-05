Antoine Kombouaré vole au secours de Lionel Messi : "C’est un lynchage, on ne le mérite pas"

Le cas Lionel Messi divise le monde du football. Mardi dernier, le Paris Saint-Germain a annoncé avoir suspendu le septuple Ballon d’Or après que ce dernier a manqué un entraînement afin de répondre à un engagement publicitaire en Arabie saoudite. Certains observateurs ont applaudi la décision du PSG, d’autres ont jugé cette sanction trop sévère. C’est le cas d’Antoine Kombouaré. Proche de la descente avec Nantes, le coach français a pris la défense de Messi en conférence de presse.

"Ça m’énerve. C’est un lynchage. Quoi qu’il fasse, on ne touche pas à Messi", s’est-il indigné. "Si j’avais Messi, je lui dirais de rester devant, de ne jamais défendre. Moi j’aurais envie de le voir s’amuser et briller. C’est mon avis, celui d’un passionné. On tombe sur un mec… C’est honteux. On ne touche pas à Messi. Je m’en fous des problèmes du PSG. On ne touche pas à Messi ! Je suis amoureux du joueur. Après ce qu’il fait, ce sont les problèmes du PSG. Il va repartir, je suis super content. On ne le mérite pas. Moi j’adore Messi. On ne touche pas à Messi, vous comprenez ? Merci Messi ! Moi je paye pour aller le voir jouer".

Le PSG a décidé d’infliger deux semaines de suspension à son numéro 30 et ce malgré les excuses publiques de l’Argentin. Durant cette période, Messi sera privé de match, d’entraînement et de salaire.