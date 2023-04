Antoine Kombouaré, coach de Nantes, se lâche sur ses joueurs après un terrible 3/24 : "On est une équipe de merde"

Antoine Kombouaré est connu pour son franc-parler. Souvenez-vous. Quelques heures après avoir signé à Nantes en février 2021, l'entraîneur, qui avait alors succédé à Raymond Domenech, s'était lâché sur ses joueurs lors de sa première conférence de presse. Un peu plus de deux ans plus tard, le coach français a récidivé.

Hormis leur parcours exceptionnel en Coupe de France - ils disputeront la finale face à Toulouse après avoir notamment éliminé Lens et Lyon - les Canaris vivent une saison cauchemardesque. La semaine dernière, après une nouvelle défaite face à Auxerre (2-1), Kombouaré est sorti de ses gonds : "J’entends les Auxerrois dire qu’on a une bonne équipe, mais non, on est une équipe de merde ".

Des mots que regrette l'entraîneur français? Certainement pas! Cinq jours plus tard, l'ex-joueur du PSG a maintenu ses propos en conférence de presse. "Si je suis dur avec mes joueurs à la fin du match ? Pas assez il faut croire, pas assez. Ce n’est rien du tout ça. Quand je suis dur avec eux, ils le savent. Ce n’est rien ça. Je n’ai pas fini ma phrase, c’est vrai. J’ai dit qu’on était "une équipe de merde" mais en championnat. En Coupe de France, on est une équipe exceptionnelle. Mais en championnat…", a-t-il précisé, deux jours avant d'affronter Troyes en championnat.

Avant d'en remettre une couche : "Quand tu fais 3 points sur 24, t’es quoi ? Tu fais des matchs de merde, donc t’es une équipe de merde. Si t’es vexé après ça, va faire un autre métier. Mes joueurs sont capables de l’entendre".

Le message est passé. Quinzièmes de Ligue 1 avec 2 petits points d'avance sur le premier relégable (Strasbourg) à 7 journées de la fin du championnat, les troupes d'Antoine Kombouaré n'ont plus le droit à l'erreur.