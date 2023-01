Antoine Jamin, le Namurois qui va disputer les Mondiaux de cyclocross chez les juniors

Le sélectionneur belge Sven Vanthourenhout a annoncé les coureurs retenus pour défendre la Belgique aux championnats du monde de cyclocross, à Hoogerheide aux Pays-Bas. Dans la sélection de la catégorie juniors, on retrouve le Namurois Antoine Jamin.

À 17 ans, il va découvrir l’ambiance folle d’un mondial avec des ambitions, puisqu’il s’est classé 5e du dernier Euro de cyclocross à Namur. "Cette sélection est une très bonne nouvelle mais je le sais depuis un petit moment. J’en suis très content, j’espère que ça va aller et que ma sélection va attirer d’autres coureurs wallons à venir pratiquer cette discipline du cyclocross", confie Antoine Jamin, également actif dans le VTT.

"J’aimerais faire un top 15 ou un top 10, ce serait déjà un très bon résultat pour moi. J’ai pu voir sur les dernières manches de coupe du monde que je tenais la forme, c’est positif. Je m’entraîne plus ou moins dix heures par semaine. Je travaille avec un bon planning et des objectifs bien précis. Ce sport demande énormément de sacrifices".

Inévitablement, Antoine Jamin va croiser de près ou de loin Wout van Aert. Alors, avec quel regard le jeune junior regarde-t-il le ténor et surdoué de la discipline ? "Je ne pense pas qu’il me connaisse mais moi, évidemment, je le connais un peu. J’aime beaucoup son parcours, c’est une légende. Il est grand et j’espère un jour être dans les mêmes courses que lui", raconte Antoine Jamin.