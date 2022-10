Antoine Griezmann, buteur sur corner direct, s’offre un doublé et la victoire pour l’Atletico face au Betis

Depuis que son cas est réglé entre le FC Barcelone et l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann revit un peu et enchaîne les minutes de jeu. Titulaire face au Betis pour la 11e journée de championnat, le joueur français a régalé en s’offrant un doublé dont un superbe premier but.

A la 54e minute de jeu, Griezmann se charge du corner. Et l’ancien du Barça réussit à le faire rentrer directement. C’est le 4e match de suite où l’attaquant se montre décisif pour l’Atletico.

Son club va finalement s’imposer 1-2 via un doublé du Français. Cette victoire permet aux hommes de Diego Simeone de remonter à la 3e place au classement général, derrière le Real Madrid leader et le FC Barcelone. A noter qu’Axel Witsel était titulaire et que Yannick Carrasco est monté à la 76e.