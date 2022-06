Antoine Delie reprend un tube de Salvatore Adamo et l’invite dans son clip !

Après avoir fait sensation à The Voice Belgique et à The Voice France, Antoine Delie avait marqué l’année 2021 en dévoilant son premier album, dont était issu son premier single "Dis-moi". Ancien talent de Chimène Badi lors de la saison 4 de The Voice Belgique, le jeune artiste a récemment dévoilé son tout nouveau single "C’est ma vie", qui n’est autre qu’une reprise du célèbre titre de Salvatore Adamo datant de 1975. Cette chanson a été écrite par Adamo et a été un véritable hit international à l’époque. Le monstre sacré de la chanson belge a d’ailleurs fait l’honneur au jeune chanteur d’apparaître dans son clip, aux côtés du duo Delta et de la chanteuse belge Ozya.