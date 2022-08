Antoine Délie reprend pour la première fois un titre d’ABBA en français

Antoine Délie était de passage dans Le 8/9 pour présenter son nouvel EP 100% belge, C’est ma vie. À cette occasion, Antoine a proposé sa version du single éponyme de Salvatore Adamo ainsi que le titre Dancing Queen d’ABBA, une première pour Antoine qui propose sa version, en français.

Depuis sa participation à The Voice Belgique en 2015, Antoine Délie a sorti pas mal de titres comme Peter Pan, Dis-moi ou encore Si je le dis en duo avec Chimène Badi. Après son album Peter Pan, Antoine Délie a eu envie de rendre hommage à son pays. Plus que jamais, aujourd’hui, la Belgique lui ouvre les bras et l’accueille. Il a donc choisi de sortir C’est ma vie, un EP de reprises de chansons belges pour rendre hommage à ces titres et ces artistes qui le bercent depuis toujours.

Après cet EP, il est déjà de retour en studio et prépare un nouveau projet avec des duos, des solos et beaucoup de titres originaux. Mais ce matin, Antoine vous offre une reprise exclusive de Dancing Queen, d’ABBA. Un titre qu’il écoute depuis qu’il est enfant alors que ces camarades trouvaient ça démodé. Aujourd’hui avec Clara Luciani, Juliette Armanet on vit un retour du disco pour le plus grand bonheur d’Antoine. Pour rendre hommage à cette époque, il a choisi de vous proposer une reprise en français et en piano voix du titre Dancing Queen. Une cover inédite qui va vous donner des frisons, à découvrir en exclusivité dans Le 8/9.