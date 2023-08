Antoine Delie : "J'ai envie de garder mon âme d'enfant"

Antoine Delie est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Le chanteur de 22 ans évoque le harcèlement qu'il a subi : "Étant enfant, j'ai été victime d'harcèlement. C'était compliqué niveau psychologique. On m'a déjà bloqué sur une chaise en me disant que je ne pouvais plus bouger. J'allais parfois voir la directrice de mon école, on me faisait passer pour un rapporteur."

Antoine Delie parle du syndrome de Peter Pan : "J'étais un enfant très adulte, je n'allais pas vers les enfants, j'avais plus de discussions avec les adultes. Aujourd'hui, je vis mon enfance dont je n'ai pas profité. J'ai envie de garder mon âme d'enfant et mon insouciance."

Il revient également sur une ancienne relation amoureuse : "Dans une chanson de mon EP, j'évoque une erreur amoureuse. J'étais dans une relation pas hyper saine. C'est pour cela que je dis que tout ne tourne pas autour de toi dans l'une des chansons. Je suis trompé mais on ne va pas refaire deux fois la même erreur, je ne regrette rien, c'est en se plantant qu'on fait ses racines."

