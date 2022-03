"Antoine" de Christian Blanchard : on ne démarra pas tous la vie sur un pied d’égalité !

Christian Blanchard est né à Dieppe, là où se déroule une partie de cette histoire. Un roman social qui met en scène le jeune Antoine, meurtrier à l’âge de 12 ans. Bon élève, aimant et aimé de sa mère, Antoine n’est pas le plus audacieux des garçons de sa classe. C’est pourtant lui qui va porter le coup fatal à ce père alcoolique et violent, pour défendre cette maman battue, et sauver sa vie. Un geste qu’il mettra des années à comprendre.

"Antoine est l’enfant que j’aurais pu devenir, et Bertrand est l’adulte que j’aurais aimé être"

Après un passage en psychiatrie dans un centre fermé, Antoine s’installe dans la famille d’accueil de Bertrand. Il y retrouve un équilibre, des parents de substitution compréhensifs, un chien et des amis. Mais Antoine est influençable et doué pour les mauvaises rencontres. Il ne saisira pas les mains tendues, et la fatalité s’abattra sur son sort de manière injuste et brutale. Sont-ce les coups reçus qui le brûlent, au point d’avoir besoin de les rendre à son tour ?

