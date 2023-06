Antoine de Caunes et José Garcia : le podcast un support pour vous emmener dans un univers à part

Entre les deux acteurs, la complicité et l’humour sont toujours d’actualité. Une entente qui transparaît dans la série audio : "Ce qui est intéressant là, c’est qu’il y a la complicité. La connivence qu’il y a entre ces deux personnages dans la fiction, elle existe dans la réalité. Donc j’imagine que pour les auditeurs, cela les conditionne tout de suite. J’espère simplement que notre voix n’empiète pas sur le terrain des personnages", nous a confié Antoine de Caunes.

Si le projet les a séduit, l’exercice est tout à fait différent des doublages de films que José Garcia et Antoine de Caunes ont déjà réalisés : "Si vous faites un doublage de dessins animés ou de films, vous restez scotché sur une image", nous a expliqué José Garcia, "Je pense que le podcast est, de nos jours en tout cas, un des supports le plus intéressant pour vous emmener vraiment dans un univers à part. Vous n’avez pas de support d’image, vous êtes entièrement dans votre bulle et le son vous emmène généralement dans quelque chose de beaucoup plus fort que l’image et le son composé, parce que l’image est plus forte", a décrypté l’acteur à l’affiche de la nouvelle comédie de Tarek Boudali, "3 jours max", le 25 octobre 2023 au cinéma.

Écrite par Benjamin Percy ("Wolverine : The Long Night", "Wolverine : The Lost Trail"), réalisée par Kimberly Senior ("Disgraced"), avec une conception sonore comprenant des compositions de Mark Henry Phillips ("Homecoming", "Passenger List"), cette première saison comportera dix épisodes, disponibles dès le jour de la sortie en exclusivité sur Audible. En tout, la série "Marvel’s Wastelanders" se déclinera en six saisons promettant une expérience audio en immersion et portée par des acteurs et actrices francophones qui revêtiront les costumes des super-héros légendaires de Marvel.

Toutes les saisons de "Marvel’s Wastelanders" seront disponibles en français, allemand, hindi, italien et japonais.