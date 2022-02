Antoine Compagnon, spécialiste de Proust, élu à l’Académie française

L’écrivain et universitaire Antoine Compagnon, l’un des grands spécialistes de la littérature française et de l’œuvre de Marcel Proust, a été élu jeudi à l’Académie française, a annoncé l’institution.

M. Compagnon, 71 ans, a obtenu 14 voix, contre 12 pour le linguiste Jean Pruvost, et une pour Carolina Steiner, candidate multirécidiviste.

plus d’infos sur le site de l’Académie Française

L’élection est l’une des plus serrées depuis ces dernières années, avec des candidats difficiles à départager, entre un universitaire unanimement reconnu dans le monde des lettres, et un lexicographe qui souhaite apporter une compétence dont l’Académie manque cruellement selon ses critiques.

"Cela ferme un cercle, c’est une conclusion à une carrière", a-t-il déclaré à l’AFP.

"J’espère apporter la compétence de quelqu’un professeur depuis maintenant 47 ans je crois, auteur d’un certain nombre de livres, mêlé à l’école dans ses différents aspects, et linguiste à l’origine, passé à la littérature. Ce qui m’intéresse, c’est que les jeunes générations puissent encore lire les longues phrases de Proust. Car on peut craindre que moi-même je n’arrive plus, à trop écrire des SMS", a-t-il plaisanté.

Français natif de Bruxelles en 1950, M. Compagnon est l’un des grands experts de Marcel Proust. Il a consacré au romancier un essai, "Proust entre deux siècles" (1989), où il estime que "deux ombres ne quittent jamais" cet écrivain, celle du dramaturge Jean Racine et du poète Charles Baudelaire.

Il fut professeur au Collège de France pendant 15 ans (2006-2021). Ses cours, qui faisaient salle comble, furent consacrés toujours à Proust, mais aussi à Montaigne, Stendhal ou Baudelaire.