Antoine Armedan vous propose une version acoustique de son titre "Humanité"

Après la sortie de son album Des plumes sous les comètes, Antoine Armedan revient avec un single extrait de cet album, Humanité. En plus de présenter ce single dans le 8/9, il vous propose également une reprise de Libre d’Angèle.

Antoine Armedan revient avec un nouveau single Humanité, extrait de son dernier album Des plumes et des comètes. Lorsque l’on a découvert Antoine pendant le confinement, on a découvert un chanteur très positif rempli de bonnes ondes. Mais sur cet album il est beaucoup plus nuancé et propose quelques chansons qui parlent de peine de cœur, d’inquiétude au sujet du monde de demain. Antoine Armedan explique qu’il voulait proposer des thèmes divers et variés qui touchent toute la population.

Humanité, son dernier single est un titre plus profond avec une rythmique électro dans le refrain. Il propose une réflexion sur le monde de demain, ce que l’on va devenir comme dans le titre Qu’est-ce qu’on va devenir ? qui est un peu plus sombre.

La spécialité d’Antoine Armedan, c’est le travail de la mélodie, chacune de ses chansons a une mélodie très travaillée que l’on garde facilement en tête.