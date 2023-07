Antoine Armedan interprète en live une chanson de Philippe Lafontaine, "L’amant téquila"

Antoine Armedan était l’invité du 8/9 pour sa tournée Zéro carbone sous les comètes, qu’il joue dans des salles insolites Il nous a aussi interprété un titre de Philippe Lafontaine, L’amant téquila.

En 2022, Antoine Armedan sortait son troisième album Des plumes sous les comètes, dont il était venu plusieurs fois nous interpréter des chansons comme Ensemble c’est tout et Et c’est ça la vie. Cette année, il parcourt la Belgique pour une série de concerts acoustiques.

Une tournée originale, aussi bien dans les lieux de concerts comme dans son moyen de déplacement : "j’ai décidé de me lancer comme défi de me déplacer uniquement avec mon vélo pliable et le train", explique-t-il. "Ça me fait un sac à l’avant du vélo, un sac à l’arrière, ma guitare sur mon dos, et avec ça on va partout."

Présent aussi tout cet été dans les festivals, Antoine Armedan aime autant les scènes énormes pleines de monde que les endroits inhabituels où il se rend pour sa tournée, comme des écoles, des associations, des magasins, une librairie, une église et un hôpital. Avec une ambiance particulière à chaque fois puisque les concerts seront éclairés à la bougie.

J’adore ce genre de configurations qui sont parfois totalement différentes […], c’est chaque fois la surprise, et chaque fois un bonheur.

Dans le 8/9, c’est un titre de Philippe Lafontaine qu’il a décidé de reprendre en live, L’amant téquila, avant de vous donner rendez-vous cet été pour de nombreuses dates :