Antoine Armedan confirme son virage plus pop avec "C’est toi"

Le titre Et c’est ça la vie révélait tout l’optimisme qui caractérise les textes d’Antoine Armedan. Cette approche était couplée à une production moderne et rythmée, moins acoustique que ses premières chansons. Une tendance confirmée par Danser sous la pluie, une chanson aux sonorités tout aussi rayonnantes.

Son nouveau titre, C’est toi, s’aligne aussi dans ce genre de production plus pop analyse Bruno Tummers. "Il se dirige de plus en plus vers une production axée radio. Cela en déragera peut-être certains parce qu’il a gommé les sonorités acoustiques des débuts" estime le chroniqueur musical.