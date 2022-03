Anto Carte, De terre et de ciel, au BAM

Le BAM, Musée des Beaux-Arts de Mons, présente une exposition monographique consacrée à Anto Carte, un peintre montois qui œuvre durant la première moitié du vingtième siècle et jouit d’une reconnaissance internationale. Né en 1886, il fréquente les académies de Mons et de Bruxelles. Il suit les cours de Constant Montald, Emile Fabry et Jean Delville et s’inscrit dans le sillage de ces peintres symbolistes. Une bourse lui permet de se rendre à Paris en 1912-1913. Il y rencontre Emile Verhaeren, l’auteur du poème Le passeur d’eau qui lui inspire une œuvre iconique, L’Effort. Dans la capitale française, il découvre aussi l’œuvre de Pierre Puvis de Chavannes et de Maurice Denis. En 1925, autre date importante, Anto Carte se rend aux Etats-Unis et expose à Pittsburgh. Il meurt en 1954.