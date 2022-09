"Antisocial" de Trust, une chanson qui fait l'apologie romantique et juvénile de l'action

" Antisocial " du groupe Trust est un tube inattendu de 1980, dont la légende dit qu’il a été écrit en 5 minutes et enregistré en 10, comme pour montrer l’urgence de la situation décrite dans le texte… Avec un texte de Bernie Bonvoisin – figure charismatique du groupe - sur un riff de guitare de Norbert Krief… Le texte, particulièrement chaud, de Bernie Bonvoisin est devenu une sorte d’hymne pour tous ceux qui revendiquent et niquent le système…

" Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale " : voilà une façon on ne peut plus direct de rendre hommage aux classes laborieuses, d’analyser le travail comme un champ d’exploitation où le travailleur creuse sa propre tombe, et est son propre fossoyeur.

" Tu masques ton visage en lisant ton journal " : l’actualité est irregardable, source d’angoisse.

" Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro " : évocation d’une société orwelienne, robotique et déshumanisée.

" Les gens ne te touchent pas, il faut faire le premier pas " : avènement d’une société qui bascule dans les années 80, c’est-à-dire une société qui prône l’individualisme et l’égoïsme.

" Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle " : à nouveau l’évocation de ce nouvel état de solitude de l’homme qui sera aussi chanté par Alain Souchon – mais sur une autre tonalité :