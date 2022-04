Antiquités, brocante à Ciney Expo durant le week-end de Pâques

Ce vendredi 15 avril, ouverture de la foire " Ciney Puces & Antiquités" dès 10 au hall couvert et sur l’Esplanade.

Et à 14 H, le grand déballage "au cul du camion". Les exposants ouvriront leur camion à 14h00 précises ! Acheteurs et vendeurs se rueront en même temps dans l’ensemble des parkings. Il faudra avoir l’œil et de solides réflexes pour saisir le premier l’affaire en or…

Chaque exposant professionnel met à cœur de proposer des objets de qualité, des objets étonnants, voire insolites : mobilier, horlogerie, argenterie, orfèvrerie, art religieux, art populaire, bijoux anciens et joaillerie contemporaine, peintures, verrerie et cristallerie, collections en tout genre et objets vintage… de quoi passer de longues heures à "fouiner" en vue de trouver votre bonheur !

Plutôt à la recherche de Vintage, d’Art nouveau, d’Art déco ou d’Art contemporain ? Vous ne serez pas en reste !

Un expert professionnel est présent les 4 jours de la foire en vue d’expertiser les pièces exposées. N’hésitez pas à faire appel à lui… Il s’agit d’un service entièrement gratuit.

La Foire aux Puces de Ciney, c’est l’occasion de partager en famille une journée sur les traces du temps et de peut-être trouver la pièce rare qui manque à votre collection ou qui décorera votre intérieur.