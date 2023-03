Antidépresseurs : peut-on arrêter un traitement psy de longue durée ?

C’est une question qui revient très souvent chez nos lecteurs : prendre un médicament psy, est-ce pour toute la vie ? Peut-on arrêter ? Si oui, comment ? Réponse dans cet article avec le Dr Caroline.

Les "médicaments psy" : c’est quoi ?

On les appelle "les psychotropes", un terme qui désigne à la fois les drogues et les médicaments : "L’alcool et la cocaïne sont aussi des psychotropes, mais ils ne sont pas utilisés à des fins thérapeutiques" explique Dr Caroline. Ces psychotropes sont des substances chimiques qui agissent sur le cerveau. Les psychotropes principaux utilisés à des fins thérapeutiques sont les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères, les thymorégulateurs (régulateurs de l’humeur dans les troubles bipolaires) et les neuroleptiques.

On distingue trois façons de prendre un psychotrope

La prescription médicale est nécessaire pour se procurer des psychotropes chimiques. Ils nécessitent d’aller consulter votre médecin et qu’une hypothèse diagnostique soit posée. Toutefois, des alternatives naturelles phytothérapeutiques existent. Elles sont moins puissantes, mais peuvent être utiles et sans effet secondaire. Elles sont alors en vente libre. "On distingue trois façons de prendre un psychotrope" ajoute Dr Caroline.