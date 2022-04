Anti-gaspi : des restes de fromage transformés en vodka.

Avez-vous déjà goûté le lactosérum, plus fréquemment connu sous le nom de "petit lait" ? Ce dépôt liquide obtenu après la coagulation du lait finit souvent à la poubelle. Et dans des quantités astronomiques, si l'on tient compte de la production annuelle de produits fromagers dans le monde, qui s'élèverait à plus de 20 millions de tonnes, selon le Département de l'Agriculture des États-Unis.

D'après une étude publiée en 2018 par des chercheurs américains de l'université d'Oregon, jusqu'à 90% du lait qui entre dans une fromagerie est transformé en lactosérum. Ce dernier peut être coûteux à éliminer dans les décharges et potentiellement dangereux pour l'environnement.

Et si les grandes entreprises du secteur peuvent s'offrir les équipements nécessaires pour transformer une partie de ce lactosérum en poudres protéinées et autres produits nutritionnels, "l'équipement est trop coûteux pour la plupart des crèmeries artisanales", souligne la recherche.