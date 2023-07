Anthropocène : quand les scientifiques lisent l’histoire humaine dans la vase du lac Crawford

Depuis des siècles, le lac Crawford absorbe discrètement les signes de changement du monde extérieur. Tout ce qui flotte à la surface se retrouve dans les profondeurs du lac.

Les premiers hommes à avoir laissé leur empreinte sur le lac sont des villageois iroquois qui ont construit des maisons sur les rives au XVe siècle. Par la suite, les sédiments montrent l’influence croissante des Européens sur le paysage (abattage d’arbres, nouvelles espèces…). Puis au XXe siècle, c’est au tour des cendres noires – résultant de la combustion du charbon et du pétrole – de s’accumuler dans le lac dans cette région où les villes se développent et s’industrialisent. Des métaux lourds comme le cuivre et le plomb font aussi leur apparition progressivement dans la vase.