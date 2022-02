Anthony Vandrepotte, le Wallon qui bichonne les vélos de Quick Step-Alpha Vinyl

Les amateurs de cyclisme du Tournaisis se souviennent de lui comme d’un tout bon coureur dans les catégories de jeunes. Un coureur qui a même touché du bout des pédales le monde professionnel en roulant notamment pour les équipes " T.Palm-Pole Continental Wallon " et " ColorCode-Aquality Protect ". Mais, perturbé par plusieurs blessures, le sympathique garçon a dû abandonner, logiquement déçu, sa carrière naissante de sportif de haut niveau.

Anthony Vandrepotte a 25 ans. Il habite toujours à Laplaigne, dans l’entité de Brunehaut. Un joli petit village hennuyer où il passe finalement très peu de temps, parcourant le monde (il a débuté sa saison au Tour d’Arabie Saoudite début février) aux côtés de Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe, Mark Cavendish, Fabio Jakobsen, Yves Lampaert, Kasper Asgreen… les têtes de gondole du noyau 2022 de " Quick Step-Alpha Vinyl ". Car, à défaut d’être devenu lui-même coureur pro, il bichonne désormais les machines… des coureurs pros. Reconverti mécano, il a d’abord bossé pour les Norvégiens d’" Uno-X " avant d’intégrer, début 2021, le réputé Wolfpack.

Malgré sa discrétion naturelle, et même s’il y est le seul mécanicien wallon (NDLR : Franck Potier, dont il parle dans l’interview ci-dessous, est Français), Anthony s’est rapidement intégré dans la structure très flamande dirigée par Patrick Lefevere. Le langage de la bicyclette est universel !

Anthony, comment fait-on pour devenir mécano chez Quick Step-Alpha Vinyl ?

" On va dire que j’ai eu un peu de chance ! J’étais sur le Tour du Poitou-Charentes 2020 avec mon équipe de l’époque, Uno-X. Au départ d’une des étapes, un des mécanos de Quick Step, Franck Potier, que je connaissais déjà, est venu me dire que son chef, Nicolas Coosemans, recherchait quelqu’un pour la saison suivante. Il a donné mes coordonnées… Et voilà ! "

Ça paraît si simple… mais vous a-t-on engagé directement ou avez-vous dû passer une sorte de test ?

" Non, on ne m’a pas engagé sur un simple coup de fil ! J’ai dû me rendre au service-course où est stocké tout le matériel. Et on m’a demandé de monter des vélos. C’est après ce petit examen qu’on a validé mon engagement. "

Vous avez un passé de coureur. Comme tous les gamins, vous avez rêvé devenir professionnel. À défaut d’être passé pro, n’est-ce pas ici une autre manière pour vous de toucher votre rêve ?

" Oui, c’est sûr ! Je suis passé de l’autre côté de la barrière. Et je dois bien avouer que je m’amuse tout autant, voire plus, que quand j’étais coureur. Je ne regrette donc rien. "

Ressent-on une pression particulière quand on bosse pour l’une des plus impressionnantes structures du peloton ? Comme vous avez bossé ailleurs avant, vous pouvez comparer.

" Quick Step-Alpha Vinyl est l’un des plus grosses, peut-être même la plus grosse équipe du monde. Et donc oui, ce statut génère de la pression. Mais soyez certains qu’on fait notre maximum et qu’on se donne à 100%. La plupart du temps d’ailleurs, tout se passe bien. "

De quelle façon le fait d’avoir vous-même pédalé à un bon niveau vous aide dans votre job de mécano ?

" On comprend plus facilement les coureurs, on sait ce qu’ils veulent, on réagit plus vite et plus efficacement quand ils demandent quelque chose. "

Chez Quick Step-Alpha Vinyl, il y a un paquet de stars ! Comment cela se passe-t-il ?

" Il y a des stars chez nous mais des stars avec les pieds sur terre, des personnes très ouvertes. Aucune pression à ce niveau-là. Nous sommes tous des membres du Wolfpack ! Notre équipe fonctionne comme une famille. Notre force, c’est d’être tous soudés. Il y a une bonne entente et chacun tire l’autre vers le haut. Le Wolfpack est un état d’esprit à tous les étages de la structure Quick Step. Tout le monde se donne à 200% et on bosse les uns pour les autres. Voilà pourquoi on gagne tant de courses par an ! Quand les dirigeants engagent quelqu’un, un coureur, un soigneur, un mécano, ils vérifient que la personnalité colle à cet état d’esprit. "

Quand est mécanicien dans une plus petite structure comme Uno-X, rêve-t-on d’intégrer un jour Quick Step-Alpha Vinyl ? Quel regard aviez-vous à l’époque ?

" Quand j’ai commencé ma carrière de mécano, je rêvais évidemment de travailler pour une telle équipe. Si on m’avait dit que trois ans plus tard que je serais un membre de la Quick Step, je ne l’aurais pas cru ! Adolescent, je rêvais d’y devenir comme coureur… mais y arriver comme mécano reste quelque chose d’incroyable. "

Le grand patron, c’est Patrick Lefevere, un " personnage " du monde cycliste. Quelle relation avez-vous avec lui ?

" Patrick est vraiment quelqu’un de très accessible. Il a énormément d’estime pour son staff. Oui, c’est notre patron mais on peut aller lui parler quand on veut si besoin. "