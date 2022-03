Anthony Turgis, 2e à Sanremo : "La jambe était là pour gagner...ce n'est que partie remise"

Anthony Turgis est venu mourir dans la roue de Matej Mohoric et a dû se contenter de la 2e place samedi sur Milan-Sanremo. Une belle prestation pour le Français de 27 ans qui ne cesse de tourner autour des victoires de prestige. Le coureur de TotalEnergies - 6 victoires à son palmarès- avait notamment obtenu des deuxièmes places sur Kuurne-Bruxelle-Kuurne (2021), A Travers La Flandre (2020) et une 4e place sur le Tour des Flandres (2020).

Habitué des accessits, il a débriefé sa prestation sur les routes italiennes au micro de Jérôme Helguers, avec fierté mais aussi une pointe d'amertume.

"C’est très satisfaisant de finir deuxième. Puis bien sûr, on voit la victoire qui est très proche donc il y a un peu de frustration mais il ne faut pas tout remettre en cause. La jambe était là pour aller gagner. Peut-être qu’un jour, tout va se goupiller pour moi et j’arriverai à gagner une course."

Après avoir insisté sur "l’importance du placement" et sur la vitesse d'ascension dans la Cipressa et le Poggio, le Français a donné rendez-vous à ses supporters dans les prochaines semaines.

"Les sensations sont de mieux en mieux. Ce n’est que partie remise. La période des Classiques arrive et je voudrais bien en décrocher une", a prévenu Turgis.