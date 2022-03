Anthony Perkins: un acteur aux multiples talents à re découvrir dans les 'portraits' de La Trois

Il est né à New York en 1932, fils unique de Janet Esselstyn Rane, mère au foyer et d’Osgood Perkins, un père acteur et réalisateur. Cette star, très connue pour son rôle du tueur, Norman Bates, dans le célèbre film 'Psychose' d'Alfred Hitchcock, a plus d’un tour dans son sac…

Souvent considéré comme le successeur de James Dean, Anthony Perkins peut tout jouer, que ce soit au cinéma ou à Broadway. En plus de ce talent, l’acteur chante très bien aussi.

Dans " La loi du seigneur ", film réalisé par William Wyler en 1956 avec Carry Cooper et Dorothy Mcguire, Anthony Perkins pousse la chansonnette pour la promotion du film. L’acteur avait déjà interprété la chanson " Moonlight Swim " à la TV. RCA et Columbia Records font appel à lui pour ses talents de crooner. " Moonlight Swim " se classe dans le top 30 de l’année 1957 et la chanson est reprise en 1961 par le grand Elvis Presley dans le film " Blue Hawaii ".

Le film " La loi du seigneur " lui a permis d’être nominé en 1957 aux Oscars, dans la catégorie du meilleur second rôle. Il ne remportera pas cette récompense mais le film gagnera la Palme d’Or du festival de Cannes la même année.