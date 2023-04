Anthony Passeron sur son premier roman, récit familial sur le sida : "Cela a remis pas mal de choses en question"

Le livre d’Anthony Passeron n’est pas simplement un récit documentaire sur l’histoire du sida. Il s’agit d’un roman poignant, qui explore les zones d’affection et de jalousie qui existent au sein d’une famille, et qui raconte comment la maladie va percuter ces relations parfois complexes. L’auteur a choisi de mettre en parallèle l’histoire de sa famille avec celle de l’épopée scientifique et de la découverte du VIH dans les institutions américaines et françaises. Cette approche, selon lui, permet de mieux comprendre l’effroi qu’a été l’arrivée du sida à l’époque et les clichés que véhiculent encore cette maladie.

En tant que primo-romancier, Anthony Passeron est honoré d’avoir remporté le Prix Première. L’écriture est pour lui un média qui permet de rester discret, mais cette reconnaissance publique devrait l'encourager à poursuivre son travail d’écrivain.

Ce livre est un témoignage sur l’impact de la toxicomanie et du sida sur une famille. A travers son roman, l’auteur nous plonge dans une histoire personnelle et émotionnelle qui résonne encore aujourd’hui.