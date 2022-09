Anthony Morris après la victoire face à Berlin : "quel travail du staff ! Il nous a montré qu’avec nos qualités, il y avait la place"

Pour son retour après 58 ans d’absence en Coupe d’Europe, l’Union Saint-Gilloise a frappé fort en s’imposant à l’Union Berlin. Une victoire qui est due à la grosse préparation du staff pour Anthony Morris.

C’est un Anthony Morris heureux qui s’est présenté au micro d’Erik Libois. Le gardien de l’Union Saint-Gilloise parle "d’un exploit mais on a mis tous les ingrédients pour faire un très bon match et consistant tout en faisant un résultat. On a mis assez ce soir que pour repartir avec les trois points."

Un exploit qui a été rendu possible grâce au bon travail du staff comme le confirme le portier : "On a bien analysé cette équipe et on doit tirer un coup de chapeau au staff qui a fait un boulot énorme. Ils nous ont montré qu’avec nos qualités, il y avait la place et qu’on pouvait les faire douter. C’est tout ce qui a été fait ce soir. Chapeau à eux."

Avec les trois points pris, l’Union peut-elle déjà voir plus haut au niveau de ses objectifs ? Pour Anthony Morris, il ne faut pas y aller trop vite : "Non, il faut rester calme. On a un match important à Genk ce week-end. J’ai dit dans le vestiaire que si on est capable de sortir un match comme ça le jeudi on doit savoir le faire le week-end. Avant toute chose, on doit se concentrer sur Genk et si on veut faire des résultats, il faut être à 100%. C’est trois bons points, mais il faut rester les pieds sur terre. Et puis on commence à être habitué au rythme maintenant. Quand on est compétiteur, on veut jouer ce genre de match, surtout avec l’ambiance. A nous de retrouver la même chose en championnat."

Si la Belgique a appris à connaître l’Union la saison passée, c’est au tour de l’Europe de faire la connaissance du vice champion de Belgique. "L’Europe nous connaissait déjà avec ce qu’on avait fait l’année passée. Mais on prouve qu’on n’était pas qu’un feu de paille et qu’il y a de la consistance dans le club."