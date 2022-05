Anthony Moris (Union) sur le Gril : «Cette deuxième place nous traumatisera encore longtemps…»

QUATRIEME PAPIER : GIGI BUFFON. " Une vraie légende… et mon meilleur souvenir foot ! C’était en juin 2014, ma 2e sélection avec le Luxembourg (NDLA : il en compte 44 aujourd’hui). C’était la grande équipe italienne, avec Pirlo, Bonucci, Balotelli, Thiago Motta ou encore Verratti : oui, je connais encore la compo par cœur, je me repasse régulièrement la vidéo du match sur mon téléphone ! Avant le match, toutes ces stars passent au vestiaire nous saluer un par un… Nous, les petits Luxos ! Et après le match, je demande à Buffon son maillot… puis lui court après moi pour avoir le mien ! Je n’en croyais pas mes yeux : je me disais que c’était pour le donner à son jardinier pour tondre sa pelouse ! (sic) Ce sont des stars, mais ils ont du vrai respect… Je connais bien Jean-François Gillet et chaque année, Buffon lui envoie une vidéo pour son anniversaire ! Les joueurs se font la guerre sur le terrain, mais en-dehors il y a ce sentiment d’appartenir à une grande famille car on fait tous le même métier. Prenez Undav par exemple : sur un terrain, Deniz donne l’impression d’être irritant… mais appelez-le à l’aide du bout du monde à 3 heures du matin, il vient illico ! Même si c’est vrai, la pression et l'envie de gagner peuvent parfois te faire faire des choses qui dépassent ta pensée... "

CINQUIEME PAPIER : KBLUX (NDLA : allusion à l’image traditionnelle des banques et des stations-services au Grand-Duché). " Nous, les Luxembourgeois, on est des grands bosseurs : ma mère est gardienne d’enfants de 7h à 19h, les gens lui déposent leurs gosses pour aller travailler car la réussite professionnelle est importante au Grand-Duché. J’ai eu un peu de mal avec ça au début, car les Luxembourgeois voient les footballeurs comme des gens qui gagnent beaucoup… sans faire grand-chose. Eux bossent énormément, avec cette rigueur un peu allemande. Avec le Luxembourg, je suis sûr qu’on participera bientôt à un grand tournoi : la Nations League nous oppose à des équipes de notre niveau et on n’a rien à envier à un pays comme la Macédoine du Nord qui a réussi à se qualifier et qu’on a battu récemment. Nos joueurs jouent maintenant à l’étranger et c’est fini de prendre des tôles (sic) face aux grandes équipes ! "