Anthony Moris (Union Saint-Gilloise) : "Il faut être encore plus 'tueurs', c'est un point de travail"

Et le portier unioniste de poursuivre : "Ils ont mis la pression, mais c’est normal. Ils jouent chez eux, ils ont perdu le premier match des play-offs. Beaucoup de personnes ont manqué de respect envers cette équipe de l’Antwerp en disant qu’ils n’avaient pas leur place dans les play-offs ou que c’était l’équipe la plus faible des quatre premiers. Il faut voir les joueurs qu’ils ont et ils peuvent s’appuyer sur leur public. On a très bien défendu, j’ai essayé de faire mon travail le mieux possible dans les moments chauds. Le tir de Radja Nainggolan ? C’était difficile à stopper. Il fallait avoir la bonne position et réagir au bon moment."

Au classement, l'Union restera en tête avec 43 points mais le souffle brugeois pourrait s'approcher en cas de victoire des Gazelles (39 pts) à Anderlecht (32 pts). L'Antwerp est 3e (33 pts).