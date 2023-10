Anthony Moris : "Si on avait plus cru en nos chances, on aurait pu ramener un résultat de Liverpool"

Le football est injuste… surtout pour les gardiens de but. Anthony Moris en a fait les frais ce jeudi, lors de la défaite de l’Union Saint-Gilloise à Liverpool (2-0). Auteur d’un match presque parfait, le portier unioniste s’est quelque peu troué sur le premier but liverpuldien.

"Le but est entièrement de ma faute. C’est une erreur technique. Quand on est gardien, ça se paie cash, surtout face à des équipes pareilles. Alisson aussi se rate un peu en deuxième mi-temps mais il n’y a pas but derrière. C’est à nous d’avoir cet esprit de tueur. Pour eux, une demi-occasion suffit. On a été dangereux par moments, mais pour certains, c’était la première fois qu’ils jouaient dans une atmosphère pareille. Mais c’est de bon augure pour la suite", a confié Moris au micro de Benjamin Deceuninck.

Avant de poursuivre : "Après le match, quand on se tourne vers nos supporters, on ressent une grande fierté. Se dire qu’on les a amenés dans ce stade mythique… On a beaucoup travaillé pour en arriver là".

Malgré l’adversaire et l’atmosphère particulière d’Anfield, Moris pense qu’il y avait moyen de mieux faire.

"J’ai un goût d’inachevé. Si on avait joué plus libéré, si on avait plus cru en nos chances, il y avait moyen de ramener un résultat. Je n’ai pas été impressionné. J’étais dans ma bulle. À la fin du match, j’ai pris le temps d’apprécier avec nos supporters… mais sinon c’était un match comme un autre", a conclu Anthony Moris.