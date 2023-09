Anthony Moris : "On a plus de maturité et d’expérience dans ce genre de match"

Anthony Moris jette un regard positif sur la prestation de l’Union face à l’Antwerp. Ce choc intense aurait même pu sourire à l’USG avec un peu plus d’efficacité. Le capitaine bruxellois est également satisfait du début de saison de son équipe.



"Il y a une belle intensité, même moi je suis fatigué", sourit le gardien de l’USG au micro d’Erik Libois. "Les deux équipes mettent beaucoup d’intensité dans le jeu et il y a une trêve internationale derrière. Donc il n’y avait pas de raison de calculer sur un match comme aujourd’hui. Tactiquement on a livré un match intéressant. Par le passé, on se serait livré beaucoup plus pour essayer de recoller au score. Et on aurait pris le troisième. On a plus de maturité et d’expérience dans ce genre de match".