Anthony Moris "fier" de l'Union Saint-Gilloise : "Venir marquer trois buts à Berlin...  peu d'équipes pourront le faire"

L’Union Saint-Gilloise a partagé l’enjeu sur la pelouse de l’Union Berlin, ce jeudi soir, en huitièmes de finale de l’Europa League. Les Unionistes ont mené trois fois mais n’ont pas réussi à revenir d’Allemagne avec la victoire. Victoire ou pas, Anthony Moris se dit "fier" de son équipe.

"Je suis fier de ce qu’on a montré ce soir. On nous disait dans un trou depuis un petit temps mais on a montré qu’il y avait beaucoup de caractère dans cette équipe. Venir marquer trois buts à Berlin… peu d’équipes pourront le faire. Il y a de la frustration (par rapport au résultat final), mais il ne faut pas oublier qu’en face c’est une très bonne équipe. On a toutes les cartes en main pour le match retour, et c’est le plus important", a confié le portier de l’Union au micro de Benjamin Deceuninck.

6 buts, du suspense, de l’intensité du début à la fin : les deux équipes nous ont offert un vrai spectacle. "On aime les défis physiques. Nous aussi on a ces qualités. Berlin a évolué comme en poule. Ils n’aiment pas avoir le ballon et préfèrent le balancer devant mais on a été très bons sur les deuxièmes ballons. El Azzouzi (qui a remplacé Teuma, blessé), malgré son peu d’expérience et son jeune âge, a répondu présent. Je tiens à lui rendre hommage", a poursuivi le Luxembourgeois.

Avant de conclure : "C’est pour ce genre de match qu’on joue au foot. Je pense qu'avant la rencontre, beaucoup de joueurs se sont remémorés ce qu’ils ont traversé pour arriver un jour à disputer un huitième de finale d’Europa League. On peut être très fier de nous et de nos familles qui nous supportent".

L’Union Saint-Gilloise retrouvera l’Union Berlin dès jeudi prochain au Lotto Park d’Anderlecht.