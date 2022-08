Anthony Moris : "Ce serait incroyable d'accrocher un barrage de Ligue des Champions"

Avec ses 50 caps avec l'équipe nationale luxembourgeoise et un match d'Europa League joué avec le Standard en 2011, Anthony Moris, 32 ans, est le joueur de l'Union Saint-Gilloise qui possède le plus d'expérience internationale. Une expérience qui sera utile à l'Union mardi contre les Rangers au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

"La Coupe d'Europe, c'est une ambiance particulière", a expliqué le gardien de l'Union face à la presse. "J'ai eu la chance de connaître quelques campagnes avec le Standard, même si j'étais sur le banc, mais aussi en équipe nationale. Je suis content de retrouver l'Europe, surtout quand je pense que je jouais encore contre Knokke ou Audenarde (avec Virton, ndlr) il y a quatre ans. Que de chemin parcouru. Quand tu travailles dur dans la vie, tu reçois en retour. Je suis très fier de mon parcours."

Championne en D1B il y a un peu plus d'un an et vice-championne de Belgique en mai dernier, l'Union va désormais retrouver l'Europe, 58 ans plus tard. "Je pense que le groupe ne se rend pas vraiment compte et c'est ce qui fait notre force aussi", a ajouté Moris. "Je pense que l'on s'en rendra compte dans quelques années quand nous serons à la retraite. Nous sommes en tout cas fiers d'avoir ramené l'Union en Europe."